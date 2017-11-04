Мы чрезвычайно заинтересованы в участии диаспоры в развитии Армении – Карен Карапетян

В рамках визита в Узбекистан премьер-министр Армении Карен Карапетян побывал в армянской церкви Св. Филиппа в Ташкенте и встретился с представителями армянской общины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, премьер изложил основные направления деятельности правительства Армении, перспективы развития двусторонних отношений, отметив роль общины в этом деле.

«Мы чрезвычайно заинтересованы в участии диаспоры в развитии Армении. Мы используем диаспоральный потенциал в развитии дружеских отношений со многими странами. Во время встреч с руководством этих стран всегда подчеркивалось, что наши соотечественники являются законопослушными гражданами этих стран, не забывая при этом о своей исторической родине, и в этом заложен весомый потенциал. Мы предпринимаем шаги по активизации двусторонних связей и надеемся, что вы обеспечите активную связь с Арменией. Вы – наши послы в Узбекистане и можете стать послами Узбекистана в Армении», – сказал Карен Карапетян.