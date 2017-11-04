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Мы чрезвычайно заинтересованы в участии диаспоры в развитии Армении – Карен Карапетян


В  рамках визита  в  Узбекистан премьер-министр Армении Карен Карапетян побывал в  армянской  церкви Св. Филиппа в Ташкенте и встретился с представителями армянской  общины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   правительства РА, премьер изложил основные  направления  деятельности правительства Армении, перспективы развития  двусторонних отношений, отметив  роль общины  в этом деле.

«Мы  чрезвычайно заинтересованы  в  участии диаспоры  в  развитии Армении. Мы  используем диаспоральный  потенциал в развитии дружеских отношений со многими странами. Во время встреч с руководством этих стран всегда подчеркивалось, что наши соотечественники являются законопослушными гражданами этих стран, не забывая при этом о своей исторической  родине, и в  этом заложен весомый  потенциал. Мы  предпринимаем шаги по активизации двусторонних связей и надеемся, что вы обеспечите активную связь с Арменией. Вы – наши послы  в  Узбекистане и можете  стать послами Узбекистана в Армении», – сказал Карен Карапетян.



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