В Армении планируется провести первый международный конкурс полевой кухни

4 ноября министр ЧС РА Давид Тоноян принял доцента-эксперта школы Организации Красного Креста земли Баден-Вюртемберг Германии, ответственного за сотрудничество Национальной платформы снижения рисков катастроф (НПСРК) и ОККБВГ Вольфганга Шмидта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, во время встречи обсуждались возможности расширения сотрудничества МЧС РА и ОККБВГ. Достигнута предварительная договоренность по случаю 30-летия со дня разрушительного Спитакского землетрясения 7 декабря 2018г. и в рамках мероприятий НПСРК впервые в Армении провести первый международный конкурс полевой кухни. В конкурсе смогут участвовать соответствующие ведомства Армении и команды из других стран.

Стороны обсудили также вопросы переподготовки специалистов, в частности – преподавательского состава академии МЧС РА, операторов службы 911 по предоставлению по телефону информации о первой помощи и др.

Подписан меморандум «О симулировании добровольческого движения реагирования катастроф при МЧС РА и дальнейшем развитии возможностей Академии ЦКУ МЧС РА».