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В Армении планируется провести первый международный конкурс полевой кухни


4 ноября министр ЧС РА  Давид Тоноян принял доцента-эксперта  школы Организации Красного Креста  земли Баден-Вюртемберг Германии, ответственного за сотрудничество Национальной  платформы снижения рисков  катастроф (НПСРК)  и ОККБВГ Вольфганга Шмидта. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, во время встречи обсуждались возможности расширения  сотрудничества МЧС РА и ОККБВГ. Достигнута  предварительная договоренность по  случаю 30-летия  со дня  разрушительного Спитакского землетрясения  7 декабря 2018г.  и в рамках мероприятий НПСРК  впервые в Армении провести первый международный  конкурс полевой кухни. В конкурсе  смогут участвовать соответствующие ведомства Армении и команды  из других стран.

Стороны  обсудили также вопросы переподготовки специалистов, в частности – преподавательского состава академии МЧС РА, операторов службы 911 по предоставлению по телефону информации о первой  помощи и др.

Подписан меморандум «О симулировании добровольческого движения реагирования  катастроф при МЧС РА  и дальнейшем развитии возможностей  Академии ЦКУ МЧС РА».

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