Кадыров пообещал iPhone X за лучшее стихотворение о Путине 

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал подарить iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о президенте Владимире Путине. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в Instagram. По словам Кадырова, последнюю модель смартфона ему подарила чеченская команда КВН.



"Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий", - добавил он. Поэтому Кадыров решил разыграть IPhone среди подписчиков.

Продажи смартфона в России начались в пятницу. Официальная стоимость iPhone Х начинается от 79,9 тысяч рублей.