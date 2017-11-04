В Москве стартовал розыгрыш Кубка Шахматных ассоциаций, посвященный памяти Михаила Ботвинника.

Как передает Арменпресс, розыгрыш проводится среди юношей и девушек до 14 лет из 11 стран.

Среди юношей лидирует Армен Барсегян, набравший 3,5 очка из 4 возможных. Арам Ерицян, Иван Скицко и АзатНурмамедов набрали по 3 очка и делят 2-4 места.

Среди девочек лидирует Арина Кузич (3,5 очка). Мариам Мкртчян набрала 1 очко и занимает 8 место.