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В Москве стартовал розыгрыш Кубка Шахматных ассоциаций


В  Москве  стартовал розыгрыш Кубка Шахматных ассоциаций, посвященный  памяти Михаила  Ботвинника.

Как  передает Арменпресс, розыгрыш проводится среди юношей  и девушек до 14 лет из 11 стран.

Среди юношей  лидирует Армен Барсегян, набравший  3,5 очка  из 4  возможных. Арам Ерицян, Иван Скицко и АзатНурмамедов набрали по 3  очка и делят 2-4 места.

Среди девочек лидирует Арина Кузич (3,5 очка). Мариам Мкртчян набрала 1 очко и занимает 8 место.



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