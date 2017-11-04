На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное спокойствие
13:55, 4 Ноябрь, 2017
За промежуток времени 29 октября по 4 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось установившееся на прошлой неделе относительное затишье.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения огня из стрелковых орудий, произведя 1500 выстрелов в сторону армянскихз позиций.
Передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий и предпринимали меры с целью обеспечения надежной защиты боевых позиций.
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