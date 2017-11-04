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На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное спокойствие


За промежуток  времени 29 октября по 4 ноября  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось установившееся на прошлой неделе относительное затишье.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период сил противник  нарушил режим прекращения огня из стрелковых орудий, произведя 1500 выстрелов  в  сторону армянскихз позиций.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха в основном воздерживались от ответных действий и предпринимали меры  с целью обеспечения надежной защиты  боевых позиций.



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