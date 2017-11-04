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Зоны конфликтов должны быть включены в международные экологические программы – ПА Евронест приняла резолюцию


На пленарном заседании Парламентской  ассамблеи Евронест принят доклад «Укрепляя сотрудничество на территории Восточного партнерства в  энергетической сфере – к выполнению Парижского Соглашения  об изменении климата».

Как  передает Арменпресс, в ст. 15 включено следующее положение: «Зоны  конфликтов  должны  быть достойным образом включены в международные  правительственные и неправительственные  экологические программы – независимо от политической  ситуации, дабы экологические  потребности человека были полностью гарантированы. Подчеркиваем, что сферальная политика в  этом направлении должна  быть инклюзивной».  

Глава армянской  делегации на ПА  Евронест Армен Ашотян записал в Facebook: «Фактически  впервые на международной  площадке  подобного уровня звучит призыв о признании и включении экологических прав народа Арцаха в международную сферу. Напомним: это вторая  после  образования  сфера, где вопреки усилиям Азербайджана по международной  изоляции Арцаха, проявляется такой  подход к основополагающим правам человека. Думаю, это эффективное  направление по последовательному  включению Арцаха в той  или иной  международной  сфере».



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