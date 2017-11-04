Зоны конфликтов должны быть включены в международные экологические программы – ПА Евронест приняла резолюцию
На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест принят доклад «Укрепляя сотрудничество на территории Восточного партнерства в энергетической сфере – к выполнению Парижского Соглашения об изменении климата».
Как передает Арменпресс, в ст. 15 включено следующее положение: «Зоны конфликтов должны быть достойным образом включены в международные правительственные и неправительственные экологические программы – независимо от политической ситуации, дабы экологические потребности человека были полностью гарантированы. Подчеркиваем, что сферальная политика в этом направлении должна быть инклюзивной».
Глава армянской делегации на ПА Евронест Армен Ашотян записал в Facebook: «Фактически впервые на международной площадке подобного уровня звучит призыв о признании и включении экологических прав народа Арцаха в международную сферу. Напомним: это вторая после образования сфера, где вопреки усилиям Азербайджана по международной изоляции Арцаха, проявляется такой подход к основополагающим правам человека. Думаю, это эффективное направление по последовательному включению Арцаха в той или иной международной сфере».
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