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Bloomberg: Трампа во время визита в Китай будут сопровождать около 40 глав корпораций США


Около 40 глав американских корпораций будут сопровождать президента США Дональда Трампа во время его госвизита в Китай, который начнется 8 ноября.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает на своем сайте агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в администрации США. По их оценкам, в результате переговоров представительной торговой делегации с китайскими коллегами могут быть заключены сделки на миллиарды долларов.

Среди этих корпораций, представляющих разные отрасли, - General Electric, Honeywell International, Westinghouse Electric, Boeing, Qualcomm. На участие в данной торговой миссии заявки подали свыше 100 компаний.



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