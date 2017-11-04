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В Киргизии возбудили дело в отношении экс-кандидата в президенты Бабанова


Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны Омурбека Бабанова за призывы к свержению конституционного строя во время предвыборной агитации, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства страны.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Кыргызской республики Омурбека Бабанова по статьям "Возбуждение межнациональной, межрасовой вражды", "Призывы к свержению конституционного строя" Уголовного кодекса республики", - как передает Арменпртесс, об этом сообщает пресс-служба.
Поданным ведомства, во время предвыборной агитации на юге республики 28 сентября, выступая перед избирателями Ошской области страны, Бабанов допустил высказывания, которые были восприняты частью населения как националистические призывы.

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