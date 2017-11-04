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На юге Индии более 10 человек погибли из-за ливневых дождей


По меньшей мере 12 человек погибли в городе Ченнаи на юге Индии из-за ливневых дождей, продолжающихся более недели, передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости. Более десяти тысяч человек были вынуждены укрыться от дождей в специально организованных властями лагерях в штате Тамилнад.

Кроме того, с 31 октября в ряде городов штата были закрыты школы. Обильные осадки также привели к затоплению некоторых дорог и улиц Ченнаи, нарушив тем самым движение транспортных средств.

 



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