На юге Индии более 10 человек погибли из-за ливневых дождей

По меньшей мере 12 человек погибли в городе Ченнаи на юге Индии из-за ливневых дождей, продолжающихся более недели, передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости. Более десяти тысяч человек были вынуждены укрыться от дождей в специально организованных властями лагерях в штате Тамилнад.

Кроме того, с 31 октября в ряде городов штата были закрыты школы. Обильные осадки также привели к затоплению некоторых дорог и улиц Ченнаи, нарушив тем самым движение транспортных средств.