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Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов


5-6 и 8  ноябряв Армении  погодаожидаетсябезосадков. 7 и 9 ноября  на  значительной  территории республики ожидаются осадки.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометслужбе  МЧС РА, ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха повысится на 3-5 градусов, 7 ноября днем  – понизится на 2-3 градуса.

 5-6 и 8  ноябряв Ереване погодаожидаетсябезосадков. Дождь ожидается 7 и 9 ноября.



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