Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов

5-6 и 8 ноябряв Армении погодаожидаетсябезосадков. 7 и 9 ноября на значительной территории республики ожидаются осадки.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометслужбе МЧС РА, ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 3-5 градусов, 7 ноября днем – понизится на 2-3 градуса.

5-6 и 8 ноябряв Ереване погодаожидаетсябезосадков. Дождь ожидается 7 и 9 ноября.