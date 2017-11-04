Спасатели приняли участие в широкомасштабной посадке деревьев в Ераблуре
В рамках субботника 3 ноября работники Спасательной службы МЧС приняли активное участие в озеленении воинского пантеона Ераблур.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели провели большую работу, в частности, убрали с территории каменные глыбы и подготовили ее к посадке деревьев.
Спасатели провели также широкомасштабную посадку деревьев на территории Ераблура.
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