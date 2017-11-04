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Спасатели приняли участие в широкомасштабной посадке деревьев в Ераблуре


В рамках субботника 3 ноября работники Спасательной  службы  МЧС  приняли активное  участие  в озеленении воинского пантеона Ераблур.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели провели большую работу, в частности, убрали с территории каменные глыбы и подготовили ее к  посадке  деревьев.

Спасатели провели также широкомасштабную посадку деревьев на территории Ераблура.



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