Спасатели приняли участие в широкомасштабной посадке деревьев в Ераблуре

В рамках субботника 3 ноября работники Спасательной службы МЧС приняли активное участие в озеленении воинского пантеона Ераблур.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели провели большую работу, в частности, убрали с территории каменные глыбы и подготовили ее к посадке деревьев.

Спасатели провели также широкомасштабную посадку деревьев на территории Ераблура.