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Бако Саакян принял руководителей ряда ведущих банков РАво главе с председателем ЦБ


4 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял руководителей ряда ведущих банков Республики Армения во главе с председателем Центрального банка Артуром Джавадяном.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся развития банковской сферы в Арцахе.

Глава государства с удовлетворением отметил активность сотрудничества двух республик в этой сфере, подчеркнув важность сохранения тесного взаимодействия и в будущем.



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