Бако Саакян принял руководителей ряда ведущих банков РАво главе с председателем ЦБ

4 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял руководителей ряда ведущих банков Республики Армения во главе с председателем Центрального банка Артуром Джавадяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся развития банковской сферы в Арцахе.

Глава государства с удовлетворением отметил активность сотрудничества двух республик в этой сфере, подчеркнув важность сохранения тесного взаимодействия и в будущем.