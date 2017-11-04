Перед таможней Гюмри столкнулись автомобили русского и грузина: есть погибший

Спасательная служба МЧС 4 ноября получила сообщение, что напротив КПП Гюмри произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что в районе ул.Хоренаци 21 Mercedes-BenzE (водитель – гражданин РФ Александр Рахманович, 1996 г/р) столкнулся с грузовиком DAF с прицепом (водитель – гражданин Грузии ЗедубукиПеруловаки).

До приезда спасателей пассажиров Mercedes-BenzE (Л.М.,1993 г/р и Л.Б 1992 г/р) вытащили из машины и доставили в Гюмрийский МЦ. По дороге Л.Б. скончался. Состояние Л.М. тяжелое.