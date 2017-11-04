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Перед таможней Гюмри столкнулись автомобили русского и грузина: есть погибший


Спасательная служба МЧС 4 ноября получила сообщение, что напротив  КПП Гюмри произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой  расчет.

Выяснилось, что в районе ул.Хоренаци 21 Mercedes-BenzE (водитель – гражданин РФ Александр Рахманович, 1996 г/р) столкнулся с грузовиком DAF с прицепом (водитель – гражданин Грузии ЗедубукиПеруловаки).

До приезда  спасателей пассажиров Mercedes-BenzE (Л.М.,1993 г/р и Л.Б 1992 г/р) вытащили из машины  и доставили в  Гюмрийский  МЦ. По дороге Л.Б. скончался. Состояние  Л.М. тяжелое.



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