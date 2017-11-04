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Ваша миссия достаточно сложна и ответственна – Тарон Маркарян поздравил социальных работников


Мэр Еревана направил поздравительное  послание по случаю Дня  социального работника.

Как  передает Арменпресс, в  послании говорится:

«Уважаемые  работники социальной  сферы,

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Нет сомнения, что ваша миссия – постоянно находиться рядом с людьми самой уязвимой и чувствительной части общества - достаточно сложна и ответственна.

В вашем внимании и участии нуждаются как ветераны ВОВ и Арцахской войны, семьи погибших и инвалиды, так  и сироты, многодетные семьи и сирийские  армяне. 

В вашей  нелегкой  работе вам приходится преодолевать много трудностей, чтобы  помочь людям, которые действительно нуждаются в  профессиональной помощи. Уверен, что вы и впредь будете выполнять свою почетную миссию с той же добросовестностью и преданностью, которая, будьте  уверены, неизменно высоко оценивается всеми нами.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам и вашим семьям успехов, крепкого здоровья, благополучия».

 



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