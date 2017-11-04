Ваша миссия достаточно сложна и ответственна – Тарон Маркарян поздравил социальных работников

Мэр Еревана направил поздравительное послание по случаю Дня социального работника.

Как передает Арменпресс, в послании говорится:

«Уважаемые работники социальной сферы,

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Нет сомнения, что ваша миссия – постоянно находиться рядом с людьми самой уязвимой и чувствительной части общества - достаточно сложна и ответственна.

В вашем внимании и участии нуждаются как ветераны ВОВ и Арцахской войны, семьи погибших и инвалиды, так и сироты, многодетные семьи и сирийские армяне.

В вашей нелегкой работе вам приходится преодолевать много трудностей, чтобы помочь людям, которые действительно нуждаются в профессиональной помощи. Уверен, что вы и впредь будете выполнять свою почетную миссию с той же добросовестностью и преданностью, которая, будьте уверены, неизменно высоко оценивается всеми нами.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам и вашим семьям успехов, крепкого здоровья, благополучия».