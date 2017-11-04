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Министр ИД РА посетит Израиль


По приглашению премьер-министра и главы МИД  Израиля,  министр ИД РА  Эдвард Налбандян посетит Израиль с официальным визитом 6-7 ноября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, запланированы  встречи главы внешнеполитического ведомства Армении с высокопоставленными представителями исполнительной  и законодательной  властей  Израиля.

В Иерусалиме  Эдвард Налбандян встретится с Иерусалимскимпатриархом ААЦ  архиепископом Манукяном.



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