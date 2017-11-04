Министр ИД РА посетит Израиль

По приглашению премьер-министра и главы МИД Израиля, министр ИД РА Эдвард Налбандян посетит Израиль с официальным визитом 6-7 ноября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, запланированы встречи главы внешнеполитического ведомства Армении с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей Израиля.

В Иерусалиме Эдвард Налбандян встретится с Иерусалимскимпатриархом ААЦ архиепископом Манукяном.