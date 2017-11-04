Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь

Мяч Мундиаля-2018 представят суду общественности 9 ноября


Представление официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года планируется провести 9 ноября.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. Мяч представят тренер мадридского «Реала» ЗинединЗидан. Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Мессии экс-игрок  сборной  Испании Хави Алонсо. 

Дизайн мяча разработан компанией Adidas.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации