Мяч Мундиаля-2018 представят суду общественности 9 ноября

Представление официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года планируется провести 9 ноября.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. Мяч представят тренер мадридского «Реала» ЗинединЗидан. Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Мессии экс-игрок сборной Испании Хави Алонсо.

Дизайн мяча разработан компанией Adidas.