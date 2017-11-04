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Следующий соперник сборной Армении по шахматам – сборная Германии


Известен соперник сборной  Армении  по шахматам в очередном туре командного первенства Европы.

Как  передает Арменпресс, воспитанники Аршака Петросяна в 7 туре встретятся со сборной Германии. Соперница женской  сборной – команда Румынии.

По итогам шести туров у  женской  сборной Армении 8 очков, и она делит 6-10 места. С 11 очками лидирует сборная России.

В активе  мужской  сборной – 8 очков, она на 5 месте. Набрав по 10 очков, 1 и 2 места занимают команды Венгрии и России.



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