Следующий соперник сборной Армении по шахматам – сборная Германии

Известен соперник сборной Армении по шахматам в очередном туре командного первенства Европы.

Как передает Арменпресс, воспитанники Аршака Петросяна в 7 туре встретятся со сборной Германии. Соперница женской сборной – команда Румынии.

По итогам шести туров у женской сборной Армении 8 очков, и она делит 6-10 места. С 11 очками лидирует сборная России.

В активе мужской сборной – 8 очков, она на 5 месте. Набрав по 10 очков, 1 и 2 места занимают команды Венгрии и России.