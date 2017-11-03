Азиатские индексы - 03-11-17

ТОКИО, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22539.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1794.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.34% и составил 3371.74 пункта, а HANG SENG вырос на 0.30% и составил 28603.61 пункта.