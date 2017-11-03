Президент Армении встретился с представителями армянской общины Индии

Первый день рабочего визита президента Армении Сержа Саргсяна в Индию завершился встречей с представителями армянской общины Индии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян обратился с приветственным посланием к участникам встречи, в котором затронул исторические взаимодействия между Арменией и Индией, большую роль армянской общины в Индии в укреплении многовековой дружбы двух народов, отношения Армения-Диаспора, проблемы, стоящие перед Родиной и армянами во всем мире, а также способы противостояния им, и последние события, имеющие ключевое значение для Армении, в том числе переход к полному парламентскому правлению после конституционного референдума.

В ходе встречи президент также ответил на вопросы представителей общины, выслушал их истории успеха, проблемы и ожидания от Родины по их решению. По просьбе членов общины президент Саргсян представил вопросы, которые были обсуждены сегодня с высшим руководством Индии, и соглашения, направленные на дальнейшее укрепление исторических связей между двумя дружественными государствами и народами.