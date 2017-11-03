Все 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты
По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 10 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 2 и 3 ноября, раскрыты.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 8 случаев кражи, 3 случая мошенничества, по 1 случаю грабежа, хулиганства, уклонения от уплаты налогов и незаконной вырубки деревьев, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.