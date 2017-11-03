Послание Бюро ПА «Евронест» исключает военное решение конфликта Нагорного Карабаха

Бюро ПА «Евронест» единогласно приняло послание глав делегаций Европейского парламента и парламентов Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Как сообщает Арменпресс, в послании призывается к немедленному прекращению военных действий между армянскими и азербайджанскими силами, решению нагорно-карабахского конфликта, который не имеет военного решения, путем добросовестного возобновления предметных переговоров и внедрения подлинных мер доверия и диалога.

«Что касается верховенства закона, у нас высокие ожидания наших граждан по обеспечению сильных и эффективных демократических институтов и искоренению коррупции, организованной преступности и злоупотребления олигархическим контролем.

Мы обязуемся полностью осуществить реформы, связанные с судебной системой, государственным управлением и банковским и финансовым секторами, а также с укреплением гражданского общества и плюрализма средств массовой информации.

Мы поощряем осуществление всех избирательных реформ, соответствующих международным стандартам и рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы.

Поддержка ЕС должна быть адаптирована к тому, чтобы соответствовать уровню общим амбициям сотрудничества каждого партнера, следуя принципам «больше за большее» и «меньше за меньшее».

Восточное партнерство должно обеспечить ощутимые результаты для граждан во всех странах-партнерах, в частности в плане образования, занятости, возможностей мобильности, инфраструктур и связи.

Мы также подчеркиваем необходимость укрепления гражданского общества в странах-партнерах и его роли в рамках Восточного партнерства путем бескомпромиссного противодействия всему законодательству, которое стремится ограничить его законную деятельность.

Мы будем работать над тем, чтобы эффективно изучать наши правительства и Европейскую комиссию, в частности, в плане переговоров и реализации новых соглашений».