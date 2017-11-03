Президент Армении встретился с президентом Индии

Президент Армении Серж Саргсян в рамках рабочего визита в Индию встретился с президентом Индии Рамом Натом Ковиндом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поблагодарив за прием на высоком уровне, Серж Саргсян еще раз поздравил коллегу с переизбранием, пожелав новых успехов в ответственном деле достижения процветания Индии и благополучия индийского народа,

Президент Армении выразил уверенность в том, что встреча с президентом Ковиндом придаст новый импульс делу укрепления дружбы двух народов и дальнейшего развития отношений.

Саргсян назвал довольно впечатляющими конференцию «World Food India 2017» и одноименную выставку, в открытии которых приняла участие также армянская делегация.

Президент с удовлетворением отметил также эффективность проведенных встреч с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также вице-президентом, председателем Верхней палаты парламента Республики Индия Венкаем Найду, в ходе которых были обсуждены вопросы укрепления и углубления двусторонних дружественных отношений на межпарламентском и межправительственном уровнях.

Подчеркнув, что армяно-индийские дружественные отношения имеют многовековую историю, Саргсян назвал не случайным формирование армянских общин в ряде крупных городов Индии с 16 века, которые активно участвовали в общественно-политической, экономической и культурной жизни страны.

Президент Армении также упомянул изданное в 1794 году в Мадрасе первое армянское периодическое издание «Аздарар», а также книгу «Ворогайт Парац» («Западня Честолюбия») Акопа Шаамиряна, которая обозначила основу будущей Конституции независимой армянской истории.

Президент Армении поблагодарил президента Индии и индийский народ за заботливое отношение к армянскому культурному наследию в Индии. Отметив, что завтра посетит одну из достопримечательностей Индии – находящийся в Агре Тадж-Махал – Серж Саргсян с радостью констатировал, что в строительстве этого величественного памятника-мавзолея участвовали и армянские строители.

Серж Саргсян с удовлетворением отметил, что в течение 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Арменией и Индией имеющие глубокие исторические корни дружественные отношения превратились в теплые и партнерские межгосударственные отношения.

Президент Саргсян поблагодарил коллегу за направленное по случаю этого значительного юбилея поздравление, выразив надежду на то, что регулярные встречи высокого уровня помогут полноценно раскрыть большой потенциал сотрудничества между двумя странами и обозначить направления расширения двусторонних отношений.

Президент Индии поздравил коллегу с осуществленными в Армении реформами и переходом к новой модели государственного управления, а также победой возглавляемой президентом Армении партии на парламентских выборах, пожелав успехов.

Кроме вопросов повестки армяно-индийского взаимодействия, собеседники коснулись региональных проблем и вызовов, в том числе и процесса урегулирования карабахской проблемы. Президент Индии подтвердил позицию своей страны относительно урегулирования конфликтов мирным путем и посредством диалога, подчеркнув, что Индия поддерживает посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.