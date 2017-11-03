В Брюсселе состоится саммит руководителей Европейской народной партии

В Брюсселе 23 ноября состоится саммит руководителей Европейской народной партии (ЕНП). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕНП, на встрече будут проведены работы по организации саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября.

На встрече будут присутствовать главы государств и правительств – членов ЕНП, а также лидеры партии из стран ЕС и Восточного партнерства.