Туризм может принести Грузии $2,8 млрд до конца года

Первый вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили отметил важную роль туризма в развитии экономики страны в ходе выступления на заседании парламента, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным за первое полугодие 2017 года, доход от иностранного туризма составил 1,1 миллиарда долларов, что на 225 миллиона долларов больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 26%. За весь 2016 год доход от иностранного туризма превысил 2 миллиарда долларов.

"У нас значительный рост доходов от туризма. По сравнению с 2012 годом указанный показатель практически удвоен. Ожидается, что в текущем году туризм сгенерирует приток в экономику до 2,8 миллиарда долларов", — заявил Кумсишвили.

Он подчеркнул, что количество посетивших Грузи иностранцев за 10 месяцев превысило показатель за весь 2016 год. В период с января по октябрь страну посетили более 6,4 миллиона иностранцев, что на 18,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них туристами были более 3 миллионов человек.