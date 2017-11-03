Бюстгальтер с бриллиантами и сапфирами оценили в два миллиона долларов

Американская марка женского белья Victoria's Secret создала женский бюстгальтер Champagne Nights Fantasy Bra из драгоценных камней. Его стоимость составляет два миллиона долларов, как передает Арменпресс, об этом сообщили представители компании корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 3 ноября.

На шоу, которое состоится в Шанхае 28 ноября, в бра выйдет модель Лаис Рибейро (Lais Ribeiro). Над его созданием в течение 350 часов работала ювелирная компания Mouawad. Бюстгальтер украшен бриллиантами, желтыми сапфирами, голубыми топазами и 18-каратным золотом. Общий вес составляет 600 карат. Количество камней приближается к отметке шести тысяч.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.