Китай построит первую в мире солнечную электростанцию в космосе

Китай станет первой в мире страной, которая разместит солнечную электростанцию в открытом космосе.

Как передает Арменпресс, об этом рассказал в интервью журналу Science and Technology Daily научный сотрудник Китайской академии космических технологий Ли Мин.

"В настоящее время Китай вступил в ряды стран-лидеров в исследованиях в области космической солнечной энергии, значительно сократив разрыв с другими государствами, действующими в этой сфере", - заявил Ли Мин.

В отличие от ископаемого топлива, использование которого приводит к загрязнению окружающей среды, применение солнечной энергии в космическом пространстве намного эффективнее, чище и стабильнее. По мнению ученого, в отличие от наземных солнечных и ветровых электростанций, на работы космической электростанции не влияют никакие природные факторы, тем самым она способна передавать на Землю гигантский энергетический поток.

Россия, США и Япония в настоящее время вкладывают инвестиции в развитие этой области, космические ведомства Индии, Южной Кореи и Европы также участвуют в проведении таких исследований. Китай начал практические шаги в создании космических электростанций в 2008 году и уже достиг значительных результатов в технологии беспроводной передачи электроэнергии.

По словам сотрудника Китайской академии космических технологий Ван Ли, "иностранные и китайские ученые уверены в ведущей роли КНР в области солнечных космических электростанций". "Помимо разработки технологий, строительство солнечной электростанции в космическом пространстве требует огромных вложений и поддержки со стороны правительства - все это Китай вполне может обеспечить", - заявил Ван Ли.

Космическая солнечная электроэнергия, по оценкам специалистов, сможет улучшить экологическую и энергетическую ситуацию в Китае, а также поспособствует внедрению инноваций и созданию новых отраслей промышленности.





