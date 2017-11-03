Ученые доказали, что продукция Apple стала новой религией

Нейробиологи выяснили, что мысли о продуктах компании Apple задействуют те области мозга человека, которые также реагируют и на религиозные образы верующих, как передает Арменпресс, об этом сообщает World Religion News.

В документальном фильме Би-би-си ученые просканировали мозг поклонника Apple, заявившего, что он думает о любимой продукции 24 часа в сутки.

"Исследование показало, что крупный технический бренд воздействует на районы мозга, которые предназначены для обработки религиозной информации", — заключили специалисты.

Антропологи, в свою очередь, заявили, что строительство магазинов Apple имеет много общего с возведением церквей: строгость, почти ангельское освещение и даже сакральный логотип.

В роли божества в новой "вере" выступает Стив Джобс, речами вдохновлявший последователей присоединиться к числу почитателей Apple. А полчища "верующих" еще ночью выстраиваются в очередь, чтобы поклониться "святыне" — какой-нибудь новой продукции компании.