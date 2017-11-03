Reuters: ВВС США, Японии и Южной Кореи провели учения в небе над Корейским полуостровом
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B провели в четверг совместные маневры с истребителями Республики Корея и Японии в воздушном пространстве Южной Кореи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ВВС США.
По информации ВВС США, учения не были ответом на "какое-либо из последних событий" на Корейском полуострове. Reuters отмечает, что в ходе маневров авиационная группа пролетела над южнокорейским полигоном в провинции Канвондо.
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