В рамках рабочего визита в Индию президент Армении Серж Саргсян встретился с вице-президентом Индии, председателем Верхней палаты парламента Венкаем Найду в Нью-Дели.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поблагодарил за теплый прием в дружественной Индии и придал большое значение активному межпарламентскому сотрудничеству для укрепления армяно-индийских межгосударственных связей.

С теплотой вспомнив визит бывшего вице-президента Индии Мохаммеда Хамеда Ансари в Армению весной 2017 года и эффективную дискуссию по армяно-индийским отношениям, президент выразил надежду на то, что г-н Найду также найдет возможность посетить Армению. По словам президента, этот визит будет иметь большое влияние на активизацию двусторонних межгосударственных связей и парламентских отношений.

Вице-президент Индии поприветствовал президента Армении и его делегацию, заявив, что индийский и армянский народы со своей старой историей и богатой культурой имеют много общего в плане цивилизации и ценностей. Эти народы являются создателями, миролюбивыми и гостеприимными людьми, поэтому необходимо последовательно продолжать поддерживать и укреплять многовековую дружбу, а также объединять усилия в борьбе с нынешними универсальными вызовами, одним из которых является терроризм.

Собеседники согласились с тем, что взгляды и подходы двух стран совпадают в вопросе необходимости реформ международных структур, в том числе и ООН, чтобы они могли реагировать на угрозы в соответствии с требованиями времени.

Президент Саргсян проинформировал вице-президента Индии, что в парламенте Армении уже сформирована парламентская группа дружбы с Индией.

На встрече были также затронуты двусторонние торговые отношения и возможности их развития, ситуация на Южном Кавказе и существующие угрозы, в том числе переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Вице-президент Индии подчеркнул необходимость урегулирования всех конфликтов исключительно посредством диалога и мирных средств.