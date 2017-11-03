Президент Республики Арцах посетил Кашатагского района

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 3 ноября посетил Кашатагский район и ознакомился с ходом реализации ряда программ в сфере гидроэнергетики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян подчеркнул, что район имеет большой потенциал водных ресурсов, правильное использование которых окажет существенное содействие обеспечению социально-экономического прогресса и энергетической безопасности Арцаха.

Бако Саакян дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ.