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Президент Республики Арцах посетил Кашатагского района


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 3 ноября посетил Кашатагский район и ознакомился с ходом реализации ряда программ в сфере гидроэнергетики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян подчеркнул, что район имеет большой потенциал водных ресурсов, правильное использование которых окажет существенное содействие обеспечению социально-экономического прогресса и энергетической безопасности Арцаха.

Бако Саакян дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ.



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