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Премьер-министры Армении и Узбекистана договорились активизировать межгосударственные связи


В рамках визита в Республику Узбекистан премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян встретился с главой правительства Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в ходе беседы премьер-министр Карапетян отметил, что Армения заинтересована в активизации межгосударственных связей с Узбекистаном.

По словам Карена Карапетяна, стороны должны активно развивать контакты на уровне бизнес-сообществ, торгово-промышленных палат, специализированных агентств развития. В этом плане была отмечена важность создания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 
Премьер-министр Армении обратил особое внимание на перспективы сотрудничества в рамках создаваемой на границе с Ираном свободной экономической зоны. 
Собеседники обсудили возможности развития взаимодействия в области туризма, в частности, был затронут вопрос открытия прямого воздушного сообщения между Ереваном и Ташкентом, а также дипломатических представительств. 
Карен Карапетян и Абдулла Арипов договорились придать новый импульс двусторонним отношениям, что приведет к активизации как политических, так и экономических связей между двумя странами. 
На сегодняшний вечер намечена также встреча премьер-министра Армении с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.



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