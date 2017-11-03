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Мэрия Барселоны требует освобождения заключенных под стражу каталонских политиков


Мэрия Барселоны потребовала освободить из-под стражи бывших членов каталонского правительства, которые были арестованы решением Национальной судебной коллегии Испании. Об этом говорится в распространенном в пятницу через Twitter заявлении мэрии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Городские власти выступили за "немедленное освобождение всех политических заключенных", которые "всегда действовали мирно и демократически". Барселона также выразила свою поддержку "законному правительству Каталонии, возглавляемому достопочтенным председателем Карлесом Пучдемоном и достопочтенным заместителем Ориолом Жункерасом". Мэрия также призвала Евросоюз и другие международные организации сыграть роль посредника для урегулирования ситуации.



 



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