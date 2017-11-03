Ученые выяснили, почему человек никогда не задыхается во сне

Человек никогда не умирает во сне из-за недостатка воздуха и просыпается при появлении угрозы для его жизни благодаря наличию в его мозге особой группы нейронов, постоянно замеряющей уровень СО2 в крови, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

По текущим оценкам ВОЗ, примерно 6% взрослых и 2% детей страдает от апноэ – частичного или полного прекращения дыхания, связанного с тем, что их дыхательные пути сужаются или деформируются во время сна. В некоторых случаях апноэ может приводить к развитию усталости, ухудшению памяти и некоторым другим проблемам, но люди фактически никогда не умирают от подобных проблем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Когда человеку с апноэ начинает не хватать кислорода, он просыпается, начинает дышать и опять засыпает, и этот цикл может повторяться по несколько сотен раз за ночь, из-за чего такой больной никогда не может по-настоящему заснуть. Утром он, скорее всего, даже и не вспомнит, что ему не удалось нормально поспать, но при этом он будет чувствовать себя сильно уставшим", — рассказывает Клиффорд Сейпер (Clifford Saper) из Гарварда (США).