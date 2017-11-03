Генеральный директор Ucom вручил подарки ученикам “Армат”, победившим в конкурсе “АрмРоботикс 2017”
Генеральный директор компании Ucom Айк Есаян вручил планшеты ученикам инженерной лаборатории “Армат” из приграничого села Арцваберд Тавушской области. Лаборатория была открыта два года назад при поддержке компании Ucom и за короткий срок оправдала ожидания ответственных за этот проект людей в отношении юных инженеров и программистов, проживающих на армяно-азербайджанской границе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom.
На 10-ом юбилейном соревновании роботов, организованном Союзом компаний информационных технологий (СКИТ), арматцы из Арцваберда продемонстрировали такого робота, который, по правилам конкурса, должен был найти предметы на поле соревнования (куб, шар и выпуклый многоугольник), взять их и перенести в отведенное для этого робота специальное хранилище. Эксперты уверяют, что этот конкурс намного сложней своего иностранного аналога. В результате 3-месячной работы в заключительный тур прошли 12 команд из Тавуша, Лори, Гегаркуника, Ширака и Еревана.
Команда победителей, состоящая из 3-х человек, сегодня является гордостью Арцваберда. Выигрыш в 700 тысяч драмов они собираются использовать для реализации других инновационных проектов.
“Я с детства вечно что-то собираю и разбираю, но именно благодаря “Армат”-у начал задумываться о том, бы такого сделать для того, чтобы облегчить работу других людей. Например, сейчас я думаю о разработке полезной для деревни сушилки, которая будет работать при помощи солнечной батареи, а все ее действия будут автоматизированы. Мытье, резка, укладка и сушка яблок должна полностью производиться при помощи оборудования”, - поделился своими планами ученик инженерной лаборатории “Армат” Ваагн Заргарян.
Ваагн разработал модель “умной” двери, создал рации, самостоятельно собрал солнечную батарею. Свою спальню он превратил в мини-лабораторию, для входа в которую набирает код на собственноручно созданном устройстве безопасности.
«Этот визит очень воодушевил меня. Если бы команда 16-летнего Ваагна поучаствовала бы в конкурсе по робототехнике в США, задача которого была намного проще задачи армянского соревнования, то, несомненно, она заняла бы первое место. Проект внедрения лабораторий “Армат” долговременный, фундаментальный и формирующий инженерное мышление. Его результат не может быть поверхностным и сиюминутным, он несет глубинные изменения в системе образования, свидетелями чему мы будем через 4-5 лет», – отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.Напомним, что компания Ucom является крупнейшим спонсором внедрения инженерных лабораторий “Армат”. Благодаря инвестициям Ucom, составившим около 150 млн. драмов, в ряде регионов Армении, в том числе и в приграничных поселениях действуют 39 лабораторий “Армат”.