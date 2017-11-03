Грузовик Ford превратили во внедорожный дом на колесах

Производитель кемперов, американская компания Earthroamer, представила проект дома на колесах на базе полноприводного грузовика Ford F-750 — XV-HD. Внедорожный кемпер оснастили задней пневмоподвеской и независимой энергосистемой на солнечных батареях. Цена новинки — 1,5 миллиона долларов, передает Арменпресс.

Жилой модуль XV-HD установлен на месте грузовой платформы F-750. Внутри находятся полноценная кухня, ванная комната, отдельная душевая, стиральная машина, сушилка, полы с подогревом и аудиосистема Bose с объемным звучанием. Салон кемпера отделан кожей и деревом.

Длина внедорожного кемпера составляет 10 668 миллиметров, ширина — 2590 миллиметров, высота — 4145 миллиметров.