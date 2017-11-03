В Армении с офицерами ЮВО проведен показательный «бой в городе»

Офицеры российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, получили опыт ведения современного «боя в городе» на показательных тактико-специальных занятиях. Занятия проводились под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на высокогорном полигоне «Камхуд» военнослужащие мотострелковых, танковых, зенитно-ракетных, артиллерийских, инженерных и медицинских подразделений соединения на практике продемонстрировали боевые действия по освобождению населенного пункта и заложников от незаконных вооруженных формирований (НВФ) условного противника.

В ходе практических действий расчеты самоходных артиллерийских орудий и зенитно-ракетных комплексов выполнили артиллерийскую и противовоздушную подготовку наступления. Беспилотная авиация провела разведку местности, после чего экипажи БМП и танков Т-72, сначала провели блокирование захваченного населенного пункта, а после атаку условного противника. Затем разведывательные, медицинские и инженерно-саперные подразделения провели зачистку, освободили заложников и оказали помощь пострадавшим.

Тактико-специальные занятия в российском соединении в Закавказье проводятся в рамках подготовки офицерского состава и всех категорий военнослужащих с целью освоения перспективного опыта ведения современных боевых действий.

На занятиях принимали участие более 300 военнослужащих, и было задействовано порядка 50 единиц военной автомобильной и бронетанковой техники.