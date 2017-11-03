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Тамара Кеворгян освобождена с поста советника премьер-министра Армении


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Тамара Кеворгян освобождена с поста советника премьер-министра Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Тамара Кеворгян работала в должности советника премьер-министра Армении с 18-го марта 2016 года, причем, на общественных началах.

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