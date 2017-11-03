Samsung стала лидером по мировым поставкам смартфонов

Южнокорейская компания-производитель смартфонов Samsung в третьем квартале 2017 года, как и кварталом ранее, стала лидером по мировым поставкам смартфонов, поставив на 9,5% больше телефонов в годовом выражении — 83,3 миллиона штук. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до 22,3% с 20,9% годом ранее. Для сравнения: американская корпорация Apple за отчетные три месяца поставила 46,7 миллиона смартфонов (рост на 2,6% в годовом выражении), ее доля на рынке сохранилась на уровне прошлого года — 12,5%.

"Samsung снова стал лидером на мировом рынке смартфонов, поставив 83,3 миллиона единиц, что на 9,5% больше, чем в прошлом году. Корейский гигант представил новый 6,3-дюймовый смартфон Note8, что положительно сказалось на его операционных показателях. Samsung сообщает о значительном спросе (на свою продукцию – ред.) и, похоже, официально положил конец истории прошлого года с фиаско Note 7", — говорится в сообщении.

В первой пятерке компаний-производителей смартфонов по поставкам оказались сразу три китайские компании: Huawei, OPPO и Xiaomi. Компания Huawei поставила 39,1 миллиона смартфонов, увеличив показатель на 16,1% в годовом выражении (доля достигла 10,5% против 9,3% в третьем квартале 2016 года). Компания OPPO увеличила поставки на 19% в годовом выражении, до 30,7 миллиона смартфонов (доля рынка достигла 8,2% против 7,1% годом ранее).

Китайская Xiaomi вновь оказалась на пятом месте среди крупнейших поставщиков смартфонов в мире по объемам. Компания увеличила поставки в годовом выражении более чем в 2 раза, до 27,6 миллиона смартфонов. Ее доля рынка повысилась до 7,4% против 3,7% в отчетном периоде годом ранее.

"Причиной роста показателей стал высокий спрос на рынке Индии", — указывает IDC.