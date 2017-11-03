Свыше 24 миллионов таблеток опиоидного анальгетика трамадола конфискованы на юге Италии, к контрабанде наркотика может быть причастно "Исламское государство"*.

Как заявили РИА Новости в Финансовой гвардии итальянской области Калабрия, трамадол был произведен в Индии и направлялся в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Предполагается, что общая стоимость конфискованного таможенниками и фингвардейцами груза составляет 50 миллионов евро.

Трамадол, который в сообщении Финансовой гвардии называется "наркотиком боевика", представляет собой опиоидное обезболивающее. Как считается, он широко применялся в ходе конфликтов в арабском мире для повышения болевого порога и выносливости, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно информации, полученной из международных следственных органов, контрабандой трамадола может напрямую управлять ИГ* для финансирования террористической деятельности по всему миру", — говорится в сообщении. Отмечается, что часть полученных доходов от продажи трамадола планировалось направить экстремистам в Ливии, Сирии и Ираке.