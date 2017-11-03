В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе зарубежного мессенджера WhatsApp наблюдаются в пятницу по всему миру, в том числе и в России. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе WhatsApp наблюдаются с 2:38 EDT (9:38 мск)", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, больше всего сообщений о сбоях в работе WhatsApp поступило от пользователей из Нидерландов. Неполадки в работе мессенджера заметили также в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии и других странах Европы, а также в США, Малайзии, Индонезии и Австралии. В России о проблемах чаще других сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

При работе с мессенджером пользователи жалуются на проблемы с соединением, отправкой и получением сообщений.



