США выступают за мирное урегулирование карабахского конфликта: посол США
14:01, 3 Ноябрь, 2017
США выступают за мирное урегулирование карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство АПА, об этом в очередной раз сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.Комментируя последнюю встречу президентов Азербайджана и Армении, посол США в Азербайджане Роберт Секута сказал: «Мы содействуем организации встречи руководителей Азербайджана и Армении, и эта работа продолжается. Надеемся, что конфликт будет урегулирован мирным путем. Подобное урегулирование крайне важно».
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