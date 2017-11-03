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США выступают за мирное урегулирование карабахского конфликта: посол США


США выступают за мирное урегулирование карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство АПА, об этом в очередной раз сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Комментируя последнюю встречу президентов Азербайджана и Армении, посол США в Азербайджане Роберт Секута сказал: «Мы содействуем организации встречи руководителей Азербайджана и Армении, и эта работа продолжается. Надеемся, что конфликт будет урегулирован мирным путем. Подобное урегулирование крайне важно».

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