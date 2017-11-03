Важно использовать потенциал ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта: Сергей Лавров

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ активно работают над урегулированием карабахского конфликта, сказал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что важно использовать потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов. «Мы провели переговоры с Генеральным секретарем ОБСЕ Т.Гремингером. Он прибыл в Москву с первым рабочим визитом после вступления в должность в июле этого года. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз пожелать ему успехов на этом ответственном посту. Вчера Т.Гремингер принял участие в заседании Постоянного совета ОДКБ, где состоялась заинтересованная дискуссия. Приветствуем такие контакты руководства Секретариата ОБСЕ с региональными организациями, которые работают в областях, на которые распространяется мандат ОБСЕ»,- сказал Лавров.

«По нагорно-карабахскому урегулированию активно работают сопредседатели Минской группы ОБСЕ», – сказал Лавров.

По его словам, Россия поддерживает позицию нового генсека ОБСЕ в пользу налаживания открытого равноправного диалога без предварительных условий по всем вопросам.

«Мы подтвердили нашу линию на повышение эффективности ОБСЕ, укрепление ее роли в европейских и международных делах, а также нашли общий язык в том, что касается оценки имеющегося у Организации потенциала, который востребован и который можно и нужно использовать для восстановления доверия в Евро-Атлантике, предотвращения появления новых разделительных линий и искоренения старых, а также принятия коллективных решений по актуальным проблемам безопасности и сотрудничества в интересах всех государств-участников ОБСЕ».

«Подтвердили заинтересованность России в том, чтобы Организация служила форумом не только для государств, но и их интеграционных объединений. Нормативные рамки для такой работы предоставляет принятая еще в 1999 г. на саммите ОБСЕ в Стамбуле по инициативе Евросоюза Платформа кооперативной безопасности. Считаем, что на основе этой важной платформы вполне можно наладить предлагаемое нами взаимодействие на площадке ОБСЕ между ЕС, ЕАЭС и другими интеграционными объединениями на пространстве ОБСЕ. В этой связи мы напомнили о предложениях по реформе ОБСЕ и ее институтов, которые уже много лет были представлены Россией и нашими соседями, партнерами по ОДКБ и СНГ»,- подчеркнул Сергей Лавров.