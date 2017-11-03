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В Индонезии открыт новый вид орангутана


Новый, третий вид орангутана - в дополнение к известным до настоящего времени калимантанскому и суматранскому - открыла в Индонезии международная группа ученых. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Цюрихский университет, специалисты которого участвуют в исследованиях.

Новому виду дали имя Тапанули (Tapanuli) - по названию округа на острове Суматра, где обитают его представители в количестве около 800 особей. Как отмечает Цюрихский университет на своем сайте, объектом изучения швейцарских ученых стал скелет орангутана этой группы, убитого на Суматре в 2013 году. Выяснилось, что череп и зубы у этого примата имеют строение, отличающееся от двух других видов орангутана. Используя компьютерное моделирование, эксперты пришли к выводу, что популяция Тапанули была изолирована от других популяций на Суматре по меньшей мере в течение 10-20 тыс. лет.

 

 

 



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