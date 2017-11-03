Внедрение механизмов расследования на линии соприкосновения – международное обязательство Азербайджана: заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян

Внедрение механизмов расследования на линии соприкосновения является международным обязательством Азербайджана, начиная с 1995 года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«В 1995 году между Арменией, Азербайджаном и НКР было подписано 3-стороннее соглашение, в котором говорилось об укреплении режима прекращения огня и о внедрении механизмов расследования на линии соприкосновения, что означает, что внедрение механизмов расследования на линии соприкосновения является международным обязательством Азербайджана, начиная с 1995 года»,- сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Он напомнил, как по разным поводам армянская сторона поднимала вопрос о необходимости внедрения механизмов расследования на линии соприкосновения, достигались даже соглашения об этом, однако Азербайджан всегда препятствовал внедрению механизмов расследования на линии соприкосновения.

«Мы будем настаивать, чтобы Азербайджана выполнял свои международные обязательства. Это не является предусловием, поскольку внедрение механизмов расследования на линии соприкосновения является международным обязательством Азербайджана, которое должно быть воплощено в жизнь»,- сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Замглавы МИД Армении подчеркнул: в переговорном процессе по карабахскому урегулированию прогресса не будет без доверия, а компонентом последнего является отсутствие выстрелов и провокаций.

При этом Шаварш Кочарян указал: есть вопросы, которые касаются исключительно НКР.

«Это вопросы территориальной целостности и статуса. Без НКР никто не может обсуждать подобные вопросы. Это прекрасно понимают и посредники», – сказал Шаварш Кочарян.

Цель и мечта Азербайджана – разрушить формат переговоров по урегулированию карабахской проблемы, заявил сегодня в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.

«Посредники – государства-члены Совета безопасности ООН, их миссия заключается также в сохранении мира. В данном случае их миссия, с одной стороны, заключается в сохранении мира в любой точке мира, с другой стороны – в осуществлении посреднической деятельности. Это, понятно, играет сдерживающую роль для Азербайджана, который стремится к силовым решениям, посему Баку любыми способами хочет избавиться от данного формата. Не стоит лить воду на мельницу Баку. Если проблема не решается, в этом виноваты не посредники, а Азербайджан», – сказал Шаварш Кочарян.