В Сан-Франциско украли более 300 iPhone X еще до старта продаж

Более 300 моделей iPhone X украли из грузовика компании по экспресс-доставке UPS в американском Сан-Франциско, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU. Неизвестные забрались в грузовик, когда его водитель оформлял доставку в один из торговых центров Сан-Франциско.

Кража была совершена до старта продаж iPhone X. Стоимость нового смартфона Apple в США составляет от $999 до $1150, таким образом, злоумышленники украли iPhone X на сумму порядка $300 тыс.

Полиция разыскивает троих подозреваемых на фургоне марки Dodge.

Сегодня во всем мире стартовали официальные продажи смартфона iPhone X компании Apple.