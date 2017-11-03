«Газпром Армения» призывает всегда соблюдать правила безопасности при пользовании природным газом

Во время отопительного сезона, когда, в частности, увеличивается потребление природного газа со стороны населения, растет и число инцидентов, связанных с пользованием природным газом. Чем это обусловлено, как правильно пользоваться природным газом, чтобы избежать несчастных случаев? Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал начальник отдела по техническому контролю ЗАО «Газпром Армения» Ашот Григорян.

- Г-н Григорян, какие несчастные случаи встречаются при пользовании природным газом? Какова, в частности, статистика отравлений?

- С 1-го января 2017 года по 1-е ноября в Армении зарегистрировано 51 несчастных случаев, тогда как за тот же период прошлого года их было 47. Если с 1-го января 2017 года по 1-е ноября в Армении зарегистрировано 135 пострадавших, то за тот же период прошлого года их было 114. В этом году в Армении было 7 смертных случаев от отравления угарным газом. В прошлом году в этот период было 10 смертных случаев от отравления угарным газом. Эта динамика, в основном, связана с ростом числа абонентов.

Если в прошлом году мы имели 679 000 абонентов, то в этом году их более 686 000.

Больше всего абонентов имеется в Ереване, соответственно, здесь больше всего несчастных случаев.

- Во всех сводках мы часто видим определение «отравление от утечки газа». Всегда ли это связано с потреблением природного газа?

- Отравлений от утечки газа не может быть. Причиной отравления могут стать продукты неполного сгорания, в частности, окись углерода, или, как ее называют, угарный газ. Угарный газ может образоваться и в ходе сгорания других видов топлива – дров, угля и пр. Его образование связано с процессами неполного сгорания.

Повторяю - 1-го января 2017 года по 1-е ноября в Армении зарегистрировано 51 несчастных случаев, связанных с потреблением природного газа, тогда как в остальных случаях имеет место отравление угарным газом.

- В чем основная причина несчастных случаев и отравлений?

- Самый большой риск представляют случаи, когда абоненты не соблюдают правила безопасности пользования газом. Наши граждане закрывают вентиляционные отверстия тряпками, отключают системы безопасности, что и приводит к несчастным случаям.

Пользователи нарушают правила пользования газовыми приборами.

К отрицательным последствиям может привести и длительное пользование газовыми приборами без вентиляции помещений.

Затем, следует отметить, что причиной несчастных случаев может стать и самодеятельный монтаж газовых приборов, их демонтаж и ремонт неспециалистами.

Недопустимо использование самодельных газовых приборов, печей, оборудование не должно использоваться без наличия специальной вентиляции.

- Отопительный сезон уже начался. Проблема безопасности крайне актуальна. Как избегать несчастных случаев?

- В отопительный сезон наши специалисты проводят инспекции у пользователей, охватывая общим числом около 685 тысяч абонентов. «Газпром Армения» призывает всегда соблюдать правила безопасности при пользовании природным газом, мы периодически распространяем листовки справилами безопасности.

В случае неполадок следует срочно обратиться в круглосуточную аварийную службу техобеспечения, по номеру 1–04, а также можно обратиться в компанию «Эй-И-Джи Сервис», обеспечивающую обслуживание абонентов.