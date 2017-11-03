В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается



В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается. Как сообщили



Теплее всего будет, начиная с 4-го ноября, в Тавушской, Араратской и Армавирской областях, а также предгорьях Вайоц Дзора, долинах Сюника и в Ереване, где столбик термометра в дневные часы достигнет отметки в 19 градусов.



При этом 3-7 ноября в стране прогнозируется погода без осадков.



Ветер будет западным, со скоростью 3-8 метров в секунду. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, температура воздуха в республике днем 3-4 ноября повысится на 3-4 градуса.Теплее всего будет, начиная с 4-го ноября, в Тавушской, Араратской и Армавирской областях, а также предгорьях Вайоц Дзора, долинах Сюника и в Ереване, где столбик термометра в дневные часы достигнет отметки в 19 градусов.При этом 3-7 ноября в стране прогнозируется погода без осадков.Ветер будет западным, со скоростью 3-8 метров в секунду.