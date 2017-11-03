Время в Ереване: 11:07:36,   3 Ноябрь

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается


В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, температура воздуха в республике днем 3-4 ноября повысится на 3-4 градуса.

Теплее всего будет, начиная с 4-го ноября, в Тавушской, Араратской и Армавирской областях, а также предгорьях Вайоц Дзора, долинах Сюника и в Ереване, где столбик термометра в дневные часы достигнет отметки в 19 градусов.

При этом 3-7 ноября в стране прогнозируется погода без  осадков.

Ветер будет западным, со скоростью 3-8 метров в секунду.

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