С 5-го по 9-е ноября юношеская сборная Армении по футболу проведет сборы в аванской футбольной академии, в ходе которого запланированы также два товарищеских матча со сверстниками из Беларуси (7 и 9 ноября). Наставник команды Армении Самвел Саргсян пригласил на сбор 26 футболистов, в числе которых также 3 игрока, выступающих за рубежом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ФФА.

Состав сборной:

Эрик Меликсетян, «Бананц»

Нарек Оганесян, «Бананц»

Андраник Баграмян, «Бананц»

Азат Арутюнян, «Бананц»

Арам Хамоян, «Бананц»

Рафаэль Мисакян, «Бананц»

Мартин Григорян, «Бананц»

Арсен Егиазарян, «Бананц»

Перч Погикян, «Пюник»

Сурен Арутюнян, «Пюник»

Давид Григорян, «Пюник»

Арутюнян Мелконян, «Пюник»

Давид Паремузян, «Лори»

Эрик Гарибян, «Лори»

Геворг Оганесян, «Ширак»

Арман Мкртчян, «Ширак»

Левон Казарян, «Ширак»

Левон Мрян, «Ширак»

Карен Оганесян, «Аван-Академия»

Жирайр Шагоян, «Аван-Академия»

Арсен Саргсян, «Аван-Академия»

Ален Степанян, «Гандзасар-Капан»

Давид Маилян, «Гандзасар-Капан»

Герман Курбашян, «Гройтер Фюрт» (Германия)

Эдик Манукян, «Юнион Сен-Жиль» (Бельгия)

Диран Бебекян, «Реал Солт-Лейк» (США).