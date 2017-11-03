Корабли НАТО зашли в грузинский порт Батуми

Румынский фрегат Regele Ferdinand и корабль НАТО с флагом Турции вошли в порт грузинского города Батуми, ожидается прибытие еще двух кораблей альянса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу МВД Грузии.

"В течение дня ожидается прибытие еще двух кораблей НАТО. Делегацию будет возглавлять заместитель командующего объединенными морскими силами НАТО, вице-адмирал Эрви Брежон. Вице-адмирала и делегацию НАТО принимает глава МВД Георгий Мгебришвили и посольство Болгарии в Грузии",- говорится в заявлении министерства.

Корабли останутся в Батуми до 6 ноября. Члены делегации также посетят совместный центр морского управления. По итогам визитов состоится совместная пресс-конференция сторон.

Это третий визит кораблей второй целевой постоянной группы НАТО в Грузию.