Шаварш Кочарян прокомментировал назначение Рубена Садояна на пост нового посла Армении в Грузии

Назначение послов – в рамках полномочий президента Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на Совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя назначение Рубена Садояна на пост нового посла Армении в Грузии.

В ответ на вопрос, по какому принципу выбираются послы, он отметил: «Назначение послов – в рамках полномочий президента Армении. А деятельность посла оценивается на основе выполненной им работы».

«Существует международная практика: пока посол не назначен, назначение не обсуждают», – заявил сегодня в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.

Соответствующее заявление Шаварш Кочарян сделал в ответ на замечание, что ранее в СМИ среди кандидатур на пост нового посла Армении называлось имя политолога Сергея Минасяна, однако послом был назначен Рубен Садоян.

По его словам, подобные разговоры – некорректны. Есть исключения – в странах, где посла утверждает законодательный орган, например в США.

«Для меня непонятен данный подход, когда до подписания указа о назначении посла начинают обсуждать кандидатуры, это не очень корректно по отношению к другому государству», – добавил Шаварш Кочарян.